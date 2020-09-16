



Raporda, Zhang'ın "Biliyorum, ellerimde kan var" şeklinde ifadesinin yer aldığı belirtilirken, Facebook'un ABD ve Batı Avrupa dışındaki ülkelerin siyasi kaderini etkileyebilecek kötü niyetli faaliyetlerin sorumluluğunu reddettiği değerlendirilmesi yapıldı.

Facebook Dürüstlük Başkan Yardımcısı Guy Rosen da Twitter hesabından, Zhang'ın rapordaki iddialarını hafife alarak, "Biz küresel olarak en acil ve zararlı tehditleri önceliyoruz, 'sahte beğeniler' bunlara dahil değil." ifadelerini paylaştı.