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    • 17.09.2020 04:12
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    • 17.09.2020 04:12
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    Nijerya'da lerde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı

    () Katsina Eyaleti Sözcüsü Umar Muhammed, yaptığı açıklamada, eyalette devam şiddetli yağışların yol açtığı lerde 8 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirtti.

    AA
    Nijerya'daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor!

    () Katsina Eyaleti Sözcüsü Umar Muhammed, yaptığı açıklamada, eyalette devam şiddetli yağışların yol açtığı lerde 8 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirtti.

    Ülke genelinde bu ay başından bu yana sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye çıktı.

    Sellerde 25 bin 961 evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Muhammed, 7 bin 19 hektarlık tarım arazinin de sular altında kaldığını ifade etti.

    Muhammed, hükümetin selzedelere için acil yardım etmesine çağrısında bulundu.

    Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

    'da haziran-eylül döneminde etkili olan yağışlar sellere yol açıyor. Bu yıl , Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşanmıştı.

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