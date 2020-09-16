ÜLKE İÇİ TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Yenişafak'ın haberine göre; Kasım 2018'den beri sarı yelekliler protestolarına sahne olan Fransa'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetiminden de memnun değil. BFM televizyonu için yapılan anket sonuçlarında, halkın yüzde 52'sinin Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer almıştı.