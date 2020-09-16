İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına rağmen ülke genelinde ikinci bir karantinayı önlemek için Ekim ayı sonuna kadar test kapasitesini arttırmak istediğini duyurdu. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Başbakan Johnson, "Ulusal çapta ikinci bir karantinanın, ekonomi için felaketten başka bir şey getireceğinden şüpheliyim" dedi.