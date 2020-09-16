KASABANIN YÜZDE 1,5'İ İLK DALGADA YAŞAMINI YİTİRDİ

8 bin 500 nüfuslu San Martin de Valdeiglesias kasabasında ilk dalgada 113 kişi hayatını kaybetti. İspanyol medyası, kasabanın yüzde 1,5'inin virüsten yaşamını yitirdiğini bildirdi. Koronavirüsün kasabadaki yaşlı nüfusu arasında yayıldığı ve yaşları 100'ü geçen birçok insanın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Çok geçmeden tüm boş mezarlar doldurulduğu ancak ölümlerin gelmeye devam ettiği ifade edildi. Kazılan mezarlardaki çimento henüz kurumamışken bu alanlara tabutların koyulduğu aktarıldı. Belediye Başkanı Mercedes Zarzalejo, "Burada daha fazla ölü için yer kalmadı" dedi.