CDC Direktörü, "Bu yüz maskeleri şu an elimizdeki en önemli ve güçlü kamu sağlığı aracı ve tüm Amerikalıların bu maskeleri kullanmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD, 200 binden fazla can kaybıyla Kovid-19'a en fazla kurban veren ülkeler sıralamasında en üstte yer alıyor. Ülkedeki vaka sayısı ise 6 milyon 815'in üzerinde seyrediyor.