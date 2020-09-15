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    • Dünya
    • 15.09.2020 23:52
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    • 15.09.2020 23:52
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    ziyaretlerini başlatmaya hazırlanıyor!

    'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

    Suudi Arabistan'dan 'umre' hazırlığı

    merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

    RAPOR SUNULACAK
    Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Kovid-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

    Suudi Arabistan ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

    Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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