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    • 15.09.2020 14:55
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    Skandal anlaşmaya saatler kala Trump'ın damadı Kushner 'e yanaşan Bahreyn Kralı'na ihanet hediyesi!

    Bahreyn, (DHA) Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı olarak bilinen 'den 'da , ve Bahreyn arasında imzalanancak anlaşmaya saatler kala kritik hamle geldi. Kushner, 'ye Tevrat hediye etti.

    Trump'ın damadından ihanet hediyesi!

    Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı olarak bilinen 'den 'da , ve Bahreyn arasında imzalanancak anlaşmaya saatler kala kritik hamle geldi. Kushner, 'ye Tevrat hediye etti.

    ABD Başkanı 'ın damadı ve siyasi danışmanı olarak da bilinen Jared Kushner, İsrail ile bugün Beyaz Saray'da imzalayacakları anlaşmaya saatler kala,İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.Beyaz Saray bugün TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) Bahreyn ve İsrail arasında imzalanacak 'normalleşme anlaşmasına' ev sahipliği yapacak.

    FİLİSTİN'E İHANET ANLAŞMASI
    İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bugün imzalanacak anlaşmaya bir çok ülkeden tepki yağıyor. Başbakanı Muhammed Iştiyye, anlaşmanın imzalanacağı günü 'kara gün' olarak nitelendirdi.

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