France İnter radyo kanalına konuşan oyuncu Andrea Bescond, yaptığı açıklamada Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini ve her 4 günde bir ebeveynlerinin veya akrabalarının darbesiyle bir çocuk öldüğünü söyledi.
ÖNLEM KAMPANYALARI KORUMAYA YETMİYOR
Bescond, bunların üzerine "o zaman başka çözümler bulunmalı, çünkü 'senin bedenin senindir' ve 'hayır demeye hakkın var' gibi önlem kampanyaları korumaya yetmiyor" açıklamasında bulundu.
YETİŞKİNLERİN SORUMLULUĞUNDA
Çocuklara maruz kaldıkları şiddettin sorumluluğunun yüklenmemesi gerektiğini belirten ünlü oyuncu Bescond, bunun yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.