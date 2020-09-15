Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.09.2020 21:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 22:00
    ABONE OL

    Oyuncu 'dan dehşete düşüren açıklama: "'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz ediliyor"

    Fransız oyuncu , ’da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini açıkladı. Bescond, önlem kampanyalarının çocukları koruamaya yetmediğini ifade etti.

    France İnter radyo kanalına konuşan oyuncu Andrea Bescond, yaptığı açıklamada Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini ve her 4 günde bir ebeveynlerinin veya akrabalarının darbesiyle bir çocuk öldüğünü söyledi.



    ÖNLEM KAMPANYALARI KORUMAYA YETMİYOR
    Bescond, bunların üzerine "o zaman başka çözümler bulunmalı, çünkü 'senin bedenin senindir' ve 'hayır demeye hakkın var' gibi önlem kampanyaları korumaya yetmiyor" açıklamasında bulundu.



    YETİŞKİNLERİN SORUMLULUĞUNDA
    Çocuklara maruz kaldıkları şiddettin sorumluluğunun yüklenmemesi gerektiğini belirten ünlü oyuncu Bescond, bunun yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Oyuncu Andrea Bescond'dan dehşete düşüren açıklama: "Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz ediliyor"
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri