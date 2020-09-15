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    • Dünya
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    • 15.09.2020 21:58
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    ile kukla devletler ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken 'den İsrail'e roket atıldı

    'da ABD'nin himayesinde ile Birleşik Arap Emirlikleri () ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.

    AA
    Gazze'den İsrail'e roket atıldı

    İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

    İsrail basını da ABD'de İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmasının imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

    Bu arada İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de roket ve bomba imha ekiplerinin Aşdod'daki olaya müdahale ettiğini kaydetti.

    İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.
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    Haberler Dünya İsrail ile kukla devletler BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmaları imzalanırken Gazze'den İsrail'e roket atıldı
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