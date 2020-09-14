Berlin duvarının yıkılması , Sovyetler Birliği'nin çöküşü iki kutuplu dünyanın da yok olduğu şeklinde yorumlanıyordu ama sanıldığının aksine yeni bir dünya düzeni şekilleniyor.

Dünya, Çin ve ABD özelinde doğu ve batının yeni bir formda çatışmasına hazırlanıyor. Bu çatışmanın silahları ise "ekonomi ve teknoloji "

Dünya, siyaset ve komplo kelimelerini birlikte kullandığınızda, herkesin aklına gelen isim Rothschild.

Yenişafak'ta yer alan haberin detayları şöyle: Bu ailenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği "Yılın Zenginleri" bölümünde yer alıyor ne de dünya jet-sosyetesinin partilerinde. Ancak bir çok ülke diplomatı bu ailenin adını duyduğunda beş dakika durmak zorundadır. Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünyanın ailenin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almasında bu ailenin de katkısı var. Dünyada olan her siyasi ve ekonomik , askeri gelişmeleri çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek bu ailenin en kutsal görevlerindendir.

Fakat bugün bu misyonu daha kapsamlı ve organize şekilde temsil eden başka bir oluşum var. Five Eye yani Beş Göz.