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    • 14.09.2020 08:05
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    'de koronavirüs şoku! İkinci dalgayı yaşayan ülkeden flaş karar!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 30 milyona aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüste ikinci dalgayı yaşayan flaş bir karar aldı. İsrail yönetimi, yeni tip corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasına karar verdi.

    Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ülkede 18 Eylül'de yerel saatle 14.00'te başlayacak karantina 3 hafta sürecek.

    İbrani takvimine göre 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşına (Roş Aşana Bayramı) denk gelmesi dolayısıyla tartışmalara neden olan genel karantina kapsamında halkın evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşması yasaklandı.


    Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak.

    Başbakan Binyamin Netanyahu, karantina kararının İsrailliler ve ülke ekonomisine "ağır bedeli"nin olacağını ancak vakalardaki artışı durdurmak için bu adımın atıldığını söyledi.

    İskan Bakanı Yaakov Litzman, karantina uygulamasının Roş Aşana'ya denk getirilmesine tepki olarak bugün görevinden istifa etmişti.

    İsrail'de günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesinin ardından mayıs ayında Kovid-19 tedbirlerinin birçoğu kaldırılmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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