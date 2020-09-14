Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ülkede 18 Eylül'de yerel saatle 14.00'te başlayacak karantina 3 hafta sürecek.

İbrani takvimine göre 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşına (Roş Aşana Bayramı) denk gelmesi dolayısıyla tartışmalara neden olan genel karantina kapsamında halkın evlerinden 500 metreden fazla uzaklaşması yasaklandı.