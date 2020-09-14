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    • Dünya
    • 15.09.2020 04:22
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    • 15.09.2020 04:22
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    Eczanelerde bile satılan iltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

    ilaç firmasınca yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

    AA
    Koronavirüs tedavisini kısaltıyor!

    Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

    ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

    Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.
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