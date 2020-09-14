Eczanelerde bile satılan iltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.