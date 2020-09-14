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    • Dünya
    • 14.09.2020 13:34
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    • 14.09.2020 13:34
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    DSÖ'den korkutan açıklama: Ekim ve Kasım aylarında ölümleri artacak!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 30 milyonu aşkın kişiye bulaşırken DSÖ’den gelen son dakika haberi şoke etti. () ise, "Gittikçe daha çetin hale gelecek. Ekim ve Kasım aylarında ölümlerin arttığını göreceğiz" dedi.

    DSÖ tarih vererek duyurdu: Ölümler artacak!

    Son 24 saatte sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı 917 bin 417'ye yükseldi.

    En fazla vaka artışı , ve 'da görüldü. Hindistan'da 94 bin 372, ABD'de 45 bin 523 ve Brezilya'da 43 bin 718 yeni vaka tespit edildi.

    Hindistan ve ABD'de 1000'in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya'da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

    Dünya çapında 28 milyondan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve 'da görüldü. Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül'de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

    () ise, "Gittikçe daha çetin hale gelecek. Ekim ve Kasım aylarında ölümlerin arttığını göreceğiz" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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