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    • 14.09.2020 17:23
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    Başbakanı Angela , 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor

    Başbakanı 'in partisi () yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor. Merkel, 2021 Ekim’ine kadar yapılması planlanan Almanya federal lerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı

    DHA
    Merkel için yolun sonu!

    'da 2005'ten beri iktidarda olan Başbakan Angela siyasete nokta koymaya hazırlanıyor. Merkel'in partisi yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı. 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongre yapmayı planlayan komite, i pandemiden dolayı tek güne indirdi.Yeni seçilecek başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

    BİR DAHA ADAY OLMAYACAK
    Başbakan Merkel 2005'ten beri iktidarda yer alırken, 2021 Ekim'ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel'in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.

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