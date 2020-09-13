Abdu'nun ağabeyi 19 yaşındaki Hazar Abdu, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına geldiklerini söyledi.

TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR

Ailesiyle Avrupa'ya gitmek için şanslarını denediklerini belirten Abdu, "Yunan askeri sınırda bizi vurdu. Kardeşim ayağından 2 plastik mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü söz söyleyerek 'dönün' dediler. Türk polisi bize yardım etti, karakola getirdi. Hastaneye götürdüler bizi, kardeşim tedavi oldu." ifadelerini kullandı.