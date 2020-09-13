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    • Dünya
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    • 13.09.2020 15:07
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    Son dakika: Şoke eden iddia! ün yayılmasında etken olabilir

    Dünya le savaşırken ’deki lar ile koronavirüs arasındaki bağı açıklayan uzmanlar şoke etti. Uzmanlar, ABD’nin batı yakasında bulunan eyaletlerde çıkan yangının neden olduğu kötü hava kalitesinin koronavirüsün (Covid-19) yayılma ihtimalini artırdığını iddia etti.

    DHA

    ABD'nin batı yakasında Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde çıkan orman yangınları günlerdir söndürülemiyor ve atmosfere yayılan duman hava kalitesini düşürdü. ABD'li uzmanlar, orman yangını dumanından kaynaklanan kötü hava kalitesinin insanların koronavirüs olma riskini artırdığı konusunda uyardı.

    Los Angeles kenti USC Tıp Merkezi'nin yöneticisi Dr. Brad Spellberg, ABD yayın organı CNN'e yaptığı açıklamada, "Çok sayıda çalışma, havadaki yüksek kirlilik seviyeleri ile koronavirüs vakalarının daha fazla yayılması ve şiddeti arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

    Orman yangınlarının devam ettiği eyaletlerde, dumandan ve kötü hava kalitesinden etkilenmemek için yetkililer halkı evde kalmaları konusunda uyardı.

    ORMAN YANGINI BİLANÇOSU: 28 ÖLÜ
    ABD eyaletlerinde çıkan orman yangınlarında son olarak 28 kişinin öldüğünü bildirilirken, ölümlerin çoğunun California'da gerçekleştiği belirtildi. Çıkan yangınlarda 1 milyon 900 bin hektardan fazla alan zarar görürken, milyonlarca dolar hasar meydana geldi.

    ABD'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1128 artarak 197 bin 473'e yükseldi.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 366 artışla 6 milyon 639 bin 386'ya ulaştı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1128 artarak 197 bin 473'e çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 918 bine ulaşırken, yapılan test sayısı 90 milyona yaklaştı.

    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR
    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 66 bin 470 vakayla Hindistan, 4 milyon 283 bin 978 vakayla Brezilya izliyor.

    ABD genelinde ise 755 bin 714 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 686 bin 471 vakayla Texas ve 658 bin 381 vakayla Florida takip ediyor.

    Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 109 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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