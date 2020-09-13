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    • 13.09.2020 20:18
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    İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen'den yakanlara sert tepki: "Tam bir barbarlıktır"

    Kutsal kitabımız ’e saldıran alçaklara bir tepki de İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen'den geldi. Jacjkelen son haftalarda İsveç’te Kur'an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin “Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır” ifadelerini kullandı.

    İHA
    Alçak saldırıya bir tepki de başpiskopostan

    Kutsal kitabımız 'e saldıran alçaklara bir tepki de İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen'den geldi.

    İsveç'te geçtiğimiz haftalarda Malmö kentinde bulunan Stortorget'te bir araya gelen aşırı sağcılar, Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemiş, gösteriler sırasında Kur'an-ı Kerim'i yakarak tekmelemişlerdi. Olayın ardından yüzlerce Müslüman sokaklara dökülmüş, yapılan saygısızlığı protesto etmişti.

    İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen yaptığı açıklamada, İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır" ifadelerini kullandı. Başpiskopos, "Bu tür eylemler ülkemizde entegrasyon ve uzlaşma çalışmalarına karşı koyarak, insanlar arasındaki ayrışmayı arttırıyor. Ülkemizde yaşayan Müslümanlara karşı güçlü sevgimizi ifade ediyoruz" dedi.

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde başkent Stockholm'de bulunan Rinkeby semtinin meydanında bir kişi daha Kuran'ı Kerim'i yakmış ve olayın videosunu sosyal medyada yayınlamış. Polis, şahsın etnik gruplara yönelik kışkırtma ve provokasyon yapması nedeni ile soruşturma başlatmıştı.

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