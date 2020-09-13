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    • 14.09.2020 00:00
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    İngiltere Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull'dan 'nın yeni Skyfall füzesiyle ilgili uyarı!

    İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, 'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

    İngiltere'den Skyfall füzesiyle ilgili uyarı!

    İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, 'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

    Hockenhull, tarafından Skyfall olarak da bilinen '9M730 Burevestnik füzesi hakkında, ", küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldıracak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor" dedi.

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    Rusya Devlet Başkanı , Skyfall füzelerini "sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

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