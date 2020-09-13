Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyleyen Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi.

"NÜFUSUN KORUMA ALTINA ALINMASI 2021 SONUNA KADAR GERÇEKLEŞMEYECEK"

MSNBC televizyona konuşan Fauci, "Aşıların dağıtımına başlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek" dedi.