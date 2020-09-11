Bölge halkı ise yeni bir kampın yapılmasına tepki gösteriyor. Yerel Lider Vangelis Violatzis yaptığı açıklamada, "Başka bir kamp istemiyoruz ve herhangi bir kamp inşaatına karşı çıkacağız. Bu durumla 5 yıldır karşı karşıyayız, başkalarının bu yükü taşımasının zamanı geldi" dedi.

Öte yandan yangından önce kampta 35 kişide korona virüs tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklanmıştı.