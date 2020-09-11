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    • 12.09.2020 06:25
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    Son dakika: 'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki | Son depremler

    Son dakik haberine göre, 'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı meydana geldi. Ajans, depremlere yönelik uyarısında bulunmadı.

    AA
    O ülkede korkutan iki deprem

    'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı meydana geldi.

    Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 11.44'te 6,1 ve 11.50'de 5 şiddetinde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

    40 kilometre derinlikte oluşan depremler, çevre eyaletler Aomori, İwate, Akita, Yamagata ve Fukuşima'da hissedildi.

    Ajans, depremlere yönelik uyarısında bulunmadı.

    SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.09.12 05:50:42 38.4472 29.4185 19.4 -.- 1.7 -.- SUKRANIYE-(USAK) İlksel
    2020.09.12 05:36:47 39.1808 27.6177 6.9 -.- 1.8 -.- SOMA (MANISA) İlksel
    2020.09.12 05:30:08 38.2585 38.7567 5.3 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.09.12 05:29:40 38.2210 38.7410 4.2 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.09.12 04:25:01 37.9212 27.0985 12.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.09.12 04:11:54 38.3670 39.1775 9.7 -.- 1.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.09.12 01:06:05 38.7565 43.1977 5.0 -.- 3.4 3.3 OZYURT-(VAN) İlksel
    2020.09.12 00:35:02 36.6542 28.1285 9.3 -.- 1.3 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
    2020.09.11 23:38:11 39.1742 28.8913 6.7 -.- 1.8 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
    2020.09.11 22:57:15 40.4460 27.4660 5.9 -.- 1.9 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
    2020.09.11 22:54:09 40.4252 27.4655 7.8 -.- 2.3 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

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    Haberler Dünya Son dakika: Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi'de 6,1 ve 5 büyüklüğünde iki deprem | Son depremler
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