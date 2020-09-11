Japonya'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 11.44'te 6,1 ve 11.50'de 5 şiddetinde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

40 kilometre derinlikte oluşan depremler, çevre eyaletler Aomori, İwate, Akita, Yamagata ve Fukuşima'da hissedildi.

Ajans, depremlere yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2020.09.12 05:50:42 38.4472 29.4185 19.4 -.- 1.7 -.- SUKRANIYE-(USAK) İlksel2020.09.12 05:36:47 39.1808 27.6177 6.9 -.- 1.8 -.- SOMA (MANISA) İlksel2020.09.12 05:30:08 38.2585 38.7567 5.3 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.09.12 05:29:40 38.2210 38.7410 4.2 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.09.12 04:25:01 37.9212 27.0985 12.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.09.12 04:11:54 38.3670 39.1775 9.7 -.- 1.7 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.09.12 01:06:05 38.7565 43.1977 5.0 -.- 3.4 3.3 OZYURT-(VAN) İlksel2020.09.12 00:35:02 36.6542 28.1285 9.3 -.- 1.3 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel2020.09.11 23:38:11 39.1742 28.8913 6.7 -.- 1.8 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel2020.09.11 22:57:15 40.4460 27.4660 5.9 -.- 1.9 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel2020.09.11 22:54:09 40.4252 27.4655 7.8 -.- 2.3 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel