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    • 11.09.2020 16:02
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    Güney Amerika ülkesi 'de korkutan

    Güney Amerika ülkesi 'de 6,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Yerel basında yer alan e göre depremin elektrik kesintilerine ve heyelanlara neden olduğu açıklandı.

    AA
    O ülkede şiddetli deprem! Heyelan ve...

    'de 6,3 büyüklüğünde bir meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Tocopilla'nın 83 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

    Yerel basında çıkan de, elektrik kesintilerine ve heyelanlara neden olan deprem anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine yer verildi.

    Merkez üssüne 250 kilometre kilometre uzaklıkta bile hissedilen depremden sonra biri 4,3, diğeri 4,6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı yaşandı.

    Depremde can ya da mal kaybına ilişkin henüz bilgi alınmazken, tsunami alarmı da verilmedi.

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