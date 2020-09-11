Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz hakkında yaptığı konuşmasında, "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Başkan Erdoğan ile sık sık görüştüğünü belirten Merkel, "Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım." diyerek AB ittifakında çatlağa neden olmuştu. Doğu Akdeniz'deki tansiyon artarken Almanya'nın gemisavar füzesi sipariş etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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