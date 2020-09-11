Almanya Başbakanı Angela Merkel geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz hakkında yaptığı konuşmasında, "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Başkan Erdoğan ile sık sık görüştüğünü belirten Merkel, "Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım." diyerek AB ittifakında çatlağa neden olmuştu. Doğu Akdeniz'deki tansiyon artarken Almanya'nın gemisavar füzesi sipariş etmesi dikkatlerden kaçmadı.
TESLİMATLAR 2 YIL SONRA
SavunmaSanayiST.com'un aktardığına göre Saab, Alman ortağı Diehl Defence'den, Alman Donanması'na tedarik edilmek üzere RBS15 gemisavar siparişi aldı. Sipariş sözleşmesi kapsamında 2022-2026 yılları arasında yapılacak teslimatların toplam bedeli, 1,7 milyar SEK (194 milyon ABD Doları) olacak.
Bu sipariş kapsamında tedarik edilecek RBS15 füzeleri ve fırlatma sistemleri, Alman Donanması'nın Braunschweig Sınıfı Korvetlerine yerleştirilecek. Sipariş, füze sistemlerine ek olarak ilgili ekipman ve hizmetleri de içeriyor. Alman Donanması, 2011'den beri RBS15 kullanıcısıdır.
ÖZELLİKLERİ
RBS15, deniz kuvvetleri operatörlerine uzun menzilden tüm hava koşullarında su üstü harp yeteneği sağlamaktadır. Birden çok platformda konuşlandırılmak üzere inşa edilen RBS15 füze sistemi, şu anda dünya çapında birkaç ülkenin silahlı kuvvetlerinde hizmet veriyor. RBS15 , Saab ve Diehl Savunma tarafından ortaklaşa üretildi. RBS15 Mk3 200+ kilometre menzile ve RBS15 Mk4 ise 300+ kilometre menzile sahip.