Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa birliğinin birlikteliğini temsil eden iki bayrağın tek karede verildiği çizim Türkiye'nin hazırladığı sunumda yer aldı. Bu birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'i rahatsız etti.

BÜTİKOFER: BİR DAHA GÖSTERMEYİN