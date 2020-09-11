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    • 11.09.2020 21:17
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    'nda Bakan Çavuşoğlu konuşurken Alman vekil: Türk bayrağını kaldırın

    'nun 'nda konuştuğu esnada Alman Milletvekili , bayrağının Avrupa Birliği bayrağı ile yan yana olmasından rahatsız oldu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda video konferans yoluyla konuştu. Konferansta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerdeki duruşunu anlattı. Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında ekranda yer alan AB-Türkiye birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'i rahatsız etti.

    Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa birliğinin birlikteliğini temsil eden iki bayrağın tek karede verildiği çizim Türkiye'nin hazırladığı sunumda yer aldı. Bu birlikteliği simgeleyen görsel AP'nin Alman milletvekillerinden Reinhard Bütikofer'i rahatsız etti.

    BÜTİKOFER: BİR DAHA GÖSTERMEYİN

    Bütikofer 'İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi' diyerek sözlerini şöyle devam ettirdi:

    "Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli."

    AP'DE PKK SERGİSİ YAPILMIŞ, YPG'Lİ TERÖRİST KONUŞMUŞTU

    Avrupa Parlamentosu'nda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı.

    Avrupa Parlamentosu'nda 2016 yılında terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan ve PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların yer aldığı bir sergi açılmış, 2017'de Ortadoğu'daki gelişmelerin konuşulduğu görüşmeye YPG'li bir kadın terörist bağlanmıştı.
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    Haberler Dünya Avrupa Parlamentosu'nda Bakan Çavuşoğlu konuşurken Alman vekil: Türk bayrağını kaldırın
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