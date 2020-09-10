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    • 10.09.2020 14:32
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    Milli saflarını güçlendirdi! 1000 yeni asker katıldı

    Milli () bileşenlerinden , bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1000 askeri saflarına kattı.

    Suriye Milli Ordusu'nun bordo berelileri!

    SMO çatısı altında yer alan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine bağlı Bzaa beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren 1000 yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

    Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris ve bölge halkı katıldı.

    TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEDE GÖREV YAPACAKLAR

    Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı.

    Hamza Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.

    SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.
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