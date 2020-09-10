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    • 10.09.2020 13:03
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    • 10.09.2020 13:03
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    'nda iki Alman gazeteci "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı

    'ın 'nda Alman () televizyonuna çalışan iki gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Haber materyallerine el konulan gazeteciler, bölgede çekim yapmak için izin almaları gerektiği uyarısı yapılarak serbest bırakıldı.

    AA
    Yunanistan Alman gazetecileri gözaltına aldı

    'ın 'nda Alman () televizyonuna çalışan iki gazetecinin "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

    Yunan "Enikos" adlı internet sitesinin haberine göre, DW'ye çalıştıkları öğrenilen bir muhabir ve bir kameraman, limandaki donanma gemisini görüntüledikleri gerekçesiyle gemi mürettebatı tarafından yetkililerine ihbar edildi.

    Bunun üzerine emniyet güçlerinin gazetecilerden çektikleri görüntüleri teslim etmelerini istediği ancak gazetecilerin bu talebi reddettiği belirtildi.

    Yunan İstihbarat Servisi (EYT) görevlilerinin de hazır bulunduğu liman müdürlüğünde, Yunan makamları tarafından söz konusu görüntülere el konulduğu ifade edildi.

    "Casusluk" şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedilen gazeteciler, bölgede haber çalışması yapmak için izin almaları gerektiği yönünde yapılan uyarının ardından serbest bırakıldı.

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