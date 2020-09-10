Koronavirüs aşısı geliştirilse bile dağıtılması için 8 bin kargo uçağı gerekiyor!

120 ülkeden 290 havayolu şirketinin üye olduğu kurumun Genel Müdürü olan Juniac, aşıların çok değerli ürünler olacağını belirttiği açıklamasında, bu konuda yaşanması muhtemel hırsızlık ve kaçakçılık olaylarının öngörülmesi gereğine vurgu yaptı.

Havacılık endüstrisinin salgın döneminde büyük maddi zarara uğradığının hatırlatan Juniac açıklamasında, azalan talep nedeni ile birçok kargo uçağının uzun vadeli olarak depolara çekildiğine işaret etti. Juniac, aşıların taşınmasında büyük ihtiyaç duyulacak olan bu uçakların yeniden personel tedariği ve uçuş hazırlıklarının yapılması gerektiğine de dikkat çekti.