İSRAİL BASINI TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞİMİ YAZDI

Haberde Türkiye tarafından geliştirilen güdümlü silah teknolojilerine ve sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarına vurgu yapıldı. Haber7'de yer alan habere göre, Bu yöntemle Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediği söylendi.