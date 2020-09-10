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    • 11.09.2020 02:21
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    Başarılı politikamız onlara da batmış! ve Malta Doğu Akdeniz'de 'yi suçladı

    'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan 'ne katılan Başbakanı Conte ve düzenlenen basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundular. 'nin tek taraflı eylemler yaptığını belirten Conte ve Abela,  ile Rum kesimine tam destek verdi.

    İtalya ve Malta Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi suçladı

    Başbakanı Giuseppe Conte, 'deki gerilimin herkesin zararına olduğunu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

    'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan 'ne katılan İtalya Başbakanı Conte ve düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    YUNANİSTAN'A SAHİP ÇIKTI
    Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında ve 'tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı 'nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir."

    Konuşmasının sonunda AB'ye de seslenen Conte, "AB, Akdeniz'deki liderliğini teyit etmek istiyorsa, burada önümüzde duran zorluklar karşısında üst düzey bir rol oynamalı." dedi.

    EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTU
    bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya gönderilmişti.

    Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile ''den İtalyan halkına sevgilerle' notu yer almıştı.

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