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    • 09.09.2020 10:59
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    • 09.09.2020 10:59
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    Son dakika: Meis'te askeri hareketlilik: Telsiz ve radar istasyonu görüntülendi

    Son dakika haberine göre, 'ın Meis Adası'ndaki askeri hareketlilik görüntülenmeye devam ediyor. Bu kez Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz ve radar istasyonu görüntülendi.


    attığı provokatif adımlarla 'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

    Meis Adası'ndaki askeri hareketlilik gün geçtikçe artıyor. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz ve radar istasyonu haber ekipleri tarafından görüntülendi.

    Radar istasyonunda 2 Yunan askerinin faaliyetleri dikkat çekti. Adada bir de gözetleme kulübesi göze çarptı. Ayrıca Yunan teknesi de Meis Adası çevresinde devriye görevi görüyor.



    Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

    Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Meis'te askeri hareketlilik: Telsiz ve radar istasyonu görüntülendi
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