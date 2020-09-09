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    • 09.09.2020 10:18
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    • 09.09.2020 10:18
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    Son dakika: 'da hastası a ta tecavüz etti

    'da teşhisi konulan , hastaneye kaldırıldığı ta tecavüze uğradı. Şüpheli, genç kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için tehdit etti.

    Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti

    'da 29 yaşındaki saldırgan V. Noufal, Kovid-19 teşhisi konulan 42 yaşındaki bir kadınla beraber 19 yaşındaki kızı da a aldı. 42 yaşındaki kadını Kovid-19 merkezine götürmek yerine normal bir hastanenin kapısına bırakan şüpheli ı da Kovid-19 tedavi merkezine götüreceğini söyledi.

    SİCİLİ KABARIK

    'in haberine göre V. Noufal, ambulansı tenha bir yere götürdükten sonra genç kızın üzerindeki koruyucu elbiseyi çıkarıp tecavüz etti. Polis tarafından gözaltına alınan V. Noufal'ın ambulans kullanma belgesinin olmadığını ve sicilinin çok kabarık olduğu ortaya çıktı.

    TUTUKLANDI

    V. Noufal, kıza tecavüz ettikten sonra kızdan özür dileyip kimseye söylememesi için kendisini tehdit etti ve hastaneye bıraktı. Kızın hastanede olayı yetkililere söylemesi üzerine V. Noufal tutuklandı. da yaptığı açıklamada olayı kınadı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Hindistan'da koronavirüs hastası genç kıza ambulansta tecavüz etti
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