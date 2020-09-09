Konutlar üzerine araştırma yapan New York Üniversitesi Furman Merkezinin raporuna göre, yıl sonuna kadar 239 bin düşük gelirli kiracı hane halkının evsiz kalma riski bulunuyor. Raporda, Kovid-19 salgını nedeniyle tahliyelerin yasal olarak yıl sonuna kadar durdurulduğuna ancak sonrasında birçok ailenin pandemi sırasında birikmiş kiralarını ödeyemeyeceği için evlerini boşaltmak zoruna kalacağına dikkat çekildi.

Şehirde 11 aile barınağı işleten sivil toplum örgütü WIN'in Başkanı Christine C. Quinn, "Küçük bir kesim bile evsiz kalsa zaten kentte kapasitesini doldurmuş bulunan sistem çöker. Tahliye moratoryumu sona ermeden müdahale etmezsek New York'ta bir felaket yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD genelindeki okullardan derlenen verilere göre ise ülke çapında 2004-2005 okul döneminde 650 bin olan evsiz öğrenci sayısı, 2017-2018 okul döneminde 1,5 milyona çıktı.