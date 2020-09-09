Endonezya'nın başkenti Cakarta'da normalleşme sürecinde kaldırılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin yeniden uygulanması kararı alındı.
Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 230 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 200 bin 35 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 142 bin 958 kişinin iyileştiği açıklandı.
Ülkede defin işlemi için neredeyse mezarlık kalmadı.
Baswedan, Cakarta'da günlük vaka sayısı ortalamasının 1000'e yükseldiğine dikkati çekerek, yaşanan vaka artışlarına karşı ''acil durum freni'' uygulamaktan başka seçenekleri kalmadığını vurguladı.
Kafe ve restoran gibi işletmelerin sadece paket servisi için açık olabileceğini aktaran Baswedan, trafikte tek-çift plaka uygulamasının geçici olarak kaldırılması ve toplu taşımanın sınırlandırılmasının yanı sıra iş yerlerine de yeniden kısıtlamalar getirileceği bilgisini paylaştı.
Kısıtlamalar kapsamında ayrıca eğitimin uzaktan sürdürülmesi ve ibadethanelerin kapalı olmasının yanı sıra sağlık, enerji, gıda, iletişim ve finans gibi zorunlu ihtiyaç olan sektörler dışında evden çalışma zorunluluğu olacak.
Salgınla mücadele amacıyla 10 Nisan-4 Haziran arasında geniş kapsamlı sosyal kısıtlamaların yürürlükte olduğu Cakarta'da 5 Haziran'daki normalleşme süreciyle Kovid-19 kısıtlamaları gevşetilmişti.