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    • 10.09.2020 03:17
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    Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 642 bini aştı

    Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 642 bin 431'e yükseldi. verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 82 kişi daha hayatını kaybetti.

    Afrika'da koronavirüs kabusu sürüyor

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 642 bin 431'e yükseldi. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 82 kişi daha hayatını kaybetti.

    Ölenlerin sayısının 15 bin 168'e çıktığı ülkede son 24 saatte 1990 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 642 bin 431'e ulaştı.

    Bugüne kadar 3 milyon 842 bin 898 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 569 bin 935'i ise iyileşti.

    En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

    Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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