Bugüne kadar 3 milyon 842 bin 898 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 569 bin 935'i ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.