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    • 09.09.2020 20:43
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    , Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü

    Türkiye Cumhuriyeti , eski Çad Dışişleri Bakanı, () Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ile bir araya geldi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan özel görüşme

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'daki resmi sosyal medya hesabından Türkça ve Fransızca dillerinde yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali'de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Annadif'le görüştü
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