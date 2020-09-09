Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Mali'de görüşmeye ilişkin Twitter'daki resmi sosyal medya hesabından Türkça ve Fransızca dillerinde yaptığı paylaşımda, "Annadif'le Mali'de geçiş sürecini görüştük. BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek. Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

📌Eski #Çad Dışişleri Bakanı, #BM Genel Sekreterinin #Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Misyonu Başkanı Mahamat Saleh Annadif'le Mali'de geçiş sürecini görüştük.

📌BM Mali Misyonuna destek ve katkılarımız sürecek.

📌Terörle mücadelede tecrübelerimizi paylaştık. pic.twitter.com/vJd1MUNkFU — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 9, 2020