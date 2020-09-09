Öte yandan California Valisi Gavin Newsom dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD' de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık" ifadelerini kullandı.

Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2.3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı