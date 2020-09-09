EN FAZLA VAKA SAYISI DA VİCTORİA EYALETİNDE

Avustralya'da gerçekleştirilen 6 milyon 789 binden fazla testin sonucuna göre, Kovid-19'a yakalanan 26 bin 516 Avustralyalıdan 19 bin 719'u Victoria eyaletinden kayıtlara geçti.

Ayrıca ülke genelinde virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşan 22 bin 858 kişiden 17 bin 311'i, Avustralya'daki toplam 1918 aktif vakadan 1727'si, hastanede yatan 221 kişiden 196'sı, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 26 hastadan 20'si Victoria'dan.