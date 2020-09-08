'MACRON'A UYMAYALIM'

Kathimerini Gazetesi'nden Kostas İordanidis, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un Erdoğan ile çekişmesi, şüphesiz Atina ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) rahat bir nefes aldırıyor. Bu stratejik çekişmenin özü, bölgeden çekilmesi öngörülen ABD'nin boşluğunu kimin dolduracağıdır. Yunanistan'ın, Fransa'nın bölgedeki hedefleri ile bütünleştiği izlenimi vermesi tehlikelidir. Fransa'nın bu dönem Yunanistan'a desteği şüphesiz önemlidir. Ancak rotayı Macron'un yönüne kırmak, geçici bir şey olmaktan öteye gitmemelidir. Çünkü herhangi müttefik bir ülkenin, NATO dışındaki arzuları ile bütünleşmek, sonuçları kestirilemeyecek tehlikeler barındırır." dedi.

Türkiye ve KKTC'nin ortaklaşa düzenlediği 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' KKTC'de devam ediyor.

YUNANİSTAN: SİLAH ALACAĞIZ

Türkiye ile gerilim sürerken, dün Yunan hükümeti, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için harcama yapılacağını açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerimizle temas halindeyiz" dedi. Petsas, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in planları cumartesi günü duyuracağını söyledi. Reuters'a konuşan Yunan hükümet yetkilileri, Yunanistan'ın savaş uçakları alımı ile ilgili olarak Fransa ile temas halinde olduğunu kaydetti. Miçotakis, perşembe Korsika Adası'nda Fransa lideri Macron ile görüşecek.