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    • 09.09.2020 06:18
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    Son dakika: su, darbeci Hafter milislerinin Sirte yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını tespit etti

    Son dakika haberine göre, su, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait 80 tan oluşan bir konvoyun Cufra kentinden El-Lud kentine doğru hareket ettiğini duyurdu.

    Darbeci Hafter'den askeri sevkiyat!

    su Sözcüsü Muhammed Kununu, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, 80 araçlık konvoyun Sirte yakınlarındaki Lud kentine sevk edildiğinin belirlendiğini kaydetti.

    Söz konusu sevkiyatının, Hafter milislerinin daha önceki 5 ateşkes ihlalinin ardından gerçekleştiğini aktaran Kununu, Libya ordusu güçlerine teyakkuz halinde olmaları talimatı verdiklerini dile getirdi.

    LİBYA'DA ATEŞKES KARARI
    Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

    Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

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