Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan "Mavi Balina" oyunu bu kez İran'da can aldı. Mazenderan Eyaleti Sahil Güvenlik Müdürü Naki Kerimiyan, Tebriz, Erdebil, İsfahan ve İze şehirlerinden Hazar sahiline gelen 4 gencin mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak için denize atladıklarını ve 3 gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerimiyan, 4 gencin sahil güvenliğin tüm uyarılarına rağmen denize atladığını belirterek, "4 genç el ele tutuşarak kendilerini denizin derin sularına bıraktılar" dedi.

DİĞER GENCE SORUŞTURMA

Kerimiyan, "Kurtulan bir genç ifadesinde diğerlerini tanımadığını ve "Mavi Balina" oyununu tamamlamak için buluşup buraya geldiklerini söyledi. Elbette emniyet güçleri bu intihar oyununda hayatta kalan genç hakkında soruşturma başlattılar" ifadelerini kullandı. İnternette online oynanan oyunda, kullanıcıya çeşitli görevler veriliyor. Görevleri yerine getirilemeyen kullanıcılara "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" telkinleri yapıldığı belirtiliyor.

AİLELERE UYARI

Orijinali "Siniy Kit" olan Mavi Balina oyununun adı, Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından aldığı düşünülüyor. Oyunun kurucusu Philipp Budeikin, 2016'da Rusya'da tutuklanmıştı. Uzmanlar, çocukları ve gençleri intihara sürükleyen "sabıkalı" oyuna karşı ebeveynleri sık sık uyarıyor.



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