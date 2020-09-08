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    • 09.09.2020 05:28
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    Koronavirüs aşı çalışmalarını apar topar durdurdular! Korkutan yan etki iddiası

    Koronavirüs aşısı ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları ve klinik deneyler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması, koronavirüs aşısı üretmek için ile anlaşmıştı. Aşının klinik denemeleri devam ederken bir katılımcıda, ciddi yan etkiler görüldüğü iddia edildi.

    Koronavirüs aşı çalışmalarını apar topar durdurdular!

    Koronavirüs aşısı ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları ve klinik deneyler devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması, koronavirüs aşısı üretmek için Oxford Üniversitesi ile anlaşmıştı. Aşının klinik denemeleri devam ederken bir katılımcıda, ciddi yan etkiler görüldüğü iddia edildi.

    KORONAVİRÜS AŞISINDA YAN ETKİ ÇIKTI
    Amerikan Stat News'in haberinde, Birleşik Krallık'ta yapılan klinik denemelerde aşının bir katılımcıda ciddi yan etkiler gösterdiğini ve bunun üzerine şirketin aşı denemelerine ara verdiğini belirtti.

    Oxford Üniversitesiyle çalışmaları yürüten şirket konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, klinik denemelerde olan aşının denemelerinin durdurulduğu belirtildi.

    KONUYA İLİŞKİN YANIT GECİKMEDİ
    Şirketten konuyla alakalı, "Güvenlik verilerini gözden geçirmek için çalışmalara ara verilmiştir" açıklaması yapıldı.
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