ÇOCUKLARDAKİ BELİRTİLER

Bilim insanları, çalışma kapsamında test edilen yaklaşık 16 bin çocuktan Covid-19 için pozitif çıkan 198 çocuğun semptom şikayetlerini analiz etti. NTV'de yer alan habere göre, Semptomları olan Covid-19 pozitif çocukların yüzde 55'inde yorgunluk, yüzde 54'ünde baş ağrısı ve neredeyse yarısında yüksek ateş görüldü.

Bununla birlikte, söz konusu çocukların yaklaşık yüzde 38'inde boğaz ağrısı mevcutken, neredeyse yüzde 35'i öğün atladı, yüzde 15'inin olağandışı bir deri döküntüsü ve yüzde 13'ünde ise ishal vardı.