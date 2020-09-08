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    • Dünya
    • 08.09.2020 Gazete
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    'da 'corona' plajı! Entübe hastalara güneş ve deniz havası aldırdılar

    'da koronavirüs salgınında ikinci dalga patladı. Hastaneler doldu taştı. Barselona'daki doktorlar ise çaresiz kaldı. Entübe hastaları sedyelerle plaja taşıdı. Bol güneş ve deniz havasından faydalanmaya çalıştı.



    İspanya'da ikinci dalga patladı. Hastaneler doldu taştı. Barselona'daki doktorlar ise çaresiz kaldı. Entübe hastaları sedyelerle plaja taşıdı. Bol güneş ve deniz havasından faydalanmaya çalıştı.



    SON DERECE FAYDALI
    İspanya, Coronavirüs'e savaş açtı. Yoğun bakımdaki pozitif vakaları plaja götürüp bol güneş ve deniz havası aldırdı. Hastaların iyileşmesi hızlandı.

    Bilim insanları, COVİD-19'a çare bulmak için kolları sıvadı. İspanya, "Güneş girmeyen eve doktor girer" sözünü hatırlatan bir uygulama başlattı. Yoğun bakımdaki Corona hastalarını plaja götürüp bol güneş ve deniz havası aldırdı. İki aydır yoğun bakımda olan Francisco Espana da önceki gün sahile giderek güneş banyosunu yaptı.



    Doktorlar, plajdaki gezintilerin hastaların iyileşmesini hızlandırdığını açıkladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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