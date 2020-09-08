



SON DERECE FAYDALI

İspanya, Coronavirüs'e savaş açtı. Yoğun bakımdaki pozitif vakaları plaja götürüp bol güneş ve deniz havası aldırdı. Hastaların iyileşmesi hızlandı.



Bilim insanları, COVİD-19'a çare bulmak için kolları sıvadı. İspanya, "Güneş girmeyen eve doktor girer" sözünü hatırlatan bir uygulama başlattı. Yoğun bakımdaki Corona hastalarını plaja götürüp bol güneş ve deniz havası aldırdı. İki aydır yoğun bakımda olan Francisco Espana da önceki gün sahile giderek güneş banyosunu yaptı.







Doktorlar, plajdaki gezintilerin hastaların iyileşmesini hızlandırdığını açıkladı.