Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.09.2020 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2020 13:16
    ABONE OL

    'da kabusu sürüyor! Son 24 saatte...

    salgınında dünyada en çok etkilenen ülkeler arasında olan 'da salgın can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 132 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 302 yeni vaka tespit edildi.

    İran'da koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte...

    'da yeni tip ten (Kovid-19) dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 22 bin 542'ye yükseldi.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 302 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 542'ye, vaka sayısının da 391 bin 112'ye çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 713'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 337 bin 414'e ulaştığı bilgisini verdi.

    Lari, ülkede toplam 3 milyon 431 bin 646 kişiye test yapıldığını aktardı.

    Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İran'da koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri