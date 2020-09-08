"İngiltere, sürekli olarak sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacak kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu." ifadesine yer verilen yanıtta, bu hafta ceza alan 8 kişinin de aralarında olduğu, Kaşıkçı cinayetine karışan 20 Suudi vatandaşına yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.