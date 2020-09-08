Dışişleri Bakanlığından muhabirin mahkemenin kararına ilişkin sorusuna verilen yanıtta, dava süreci ve sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunmaktan kaçınıldı.
"İngiltere, sürekli olarak sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacak kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu." ifadesine yer verilen yanıtta, bu hafta ceza alan 8 kişinin de aralarında olduğu, Kaşıkçı cinayetine karışan 20 Suudi vatandaşına yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, maktulün yakınlarının kendi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu belirtilmişti.