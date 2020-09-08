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    • 08.09.2020 22:58
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    'da son 24 saatte 6 bin 544 koronavirüs vakası görüldü

    Avrupa'da koronavirüs salgınının 2. dalgası hızla yayılırken, günlük en çok vakanın rastlandığı ülke oldu. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü.

    Fransa'da vaka sayısı hızla artıyor!

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

    VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR
    Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle 574'ü olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

    Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

    TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 5,2
    Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

    , ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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