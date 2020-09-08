DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti.

Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.