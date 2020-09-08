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    • Dünya
    • 08.09.2020 08:59
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    • 08.09.2020 09:13
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    'den bitmeden korkutan açıklama: Hazırlıklı olun!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 30 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 900 bine yaklaştı. Dünya bir virüsle savaşırken 'den gelen son dakika açıklaması şoke etti. DSÖ , “Dünya bir sonraki salgın i daha iyi hazırlanmalı” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Korona virüs salgınında dünya genelinde vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, DSÖ'den gelecek salgınlar için uyarı yapıldı.

    DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, ülkeleri halk sağlığını yatırım yapması çağrısında bulunarak, "Tarih bize salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu öğretti.

    Bir sonraki pandemi başladığında dünya bu sefer daha iyi hazır olmalı" dedi.

    Corona virüs ilk olarak geçen sene Aralık ayında Çin'de tespit edilmişti.

    İlk Covid-19 vakasının tespit edilmesinden bu yana dünya genelinde 27 milyon 374 bin 294 kişi enfekte olurken, 894 bin 336 kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

    KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
    COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

    EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
    Ateş

    Kuru öksürük

    Yorgunluk

    DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:

    Ağrı ve sızı

    Boğaz ağrısı

    İshal

    Konjunktivit

    Baş ağrısı

    Tat alma veya koku duyusunun kaybı

    Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

    CİDDİ SEMPTOMLAR:
    Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

    Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

    Konuşma veya hareket kaybı

    Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

    Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

    Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya DSÖ'den koronavirüs bitmeden korkutan açıklama: Hazırlıklı olun!
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