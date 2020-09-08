ABD'de beklenen oldu! Bir gecede 33 derece düştü

Gerçekleşen bu enteresan hava olayı sebebiyle, Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti. Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından Perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.