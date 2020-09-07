İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.



SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.07 05:41:37 39.4357 40.7245 5.5 -.- 1.5 -.- SOBECAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel

2020.09.07 04:47:51 39.3640 40.3653 3.8 -.- 1.6 -.- KIGI (BINGOL) İlksel

2020.09.07 04:36:59 38.1897 27.2170 4.9 -.- 1.3 -.- DEVELI-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.09.07 04:19:57 34.1050 25.6803 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.07 04:19:26 39.8900 27.9073 5.6 -.- 1.3 -.- ALACABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

2020.09.07 04:13:02 39.3158 34.0218 9.1 -.- 1.5 -.- CIFTLIKMEHMETAGA-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2020.09.07 03:56:25 37.2177 28.2875 5.4 -.- 2.0 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel

2020.09.07 03:20:08 37.8072 29.2100 10.4 -.- 1.3 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel

2020.09.07 03:19:43 39.8967 27.8965 7.9 -.- 1.5 -.- YEROLUK-(BALIKESIR) İlksel

2020.09.07 02:50:55 40.7055 27.4732 13.7 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.09.07 02:40:17 38.6388 38.0457 5.0 -.- 1.4 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2020.09.07 02:25:36 40.8878 28.2067 12.1 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.09.07 01:48:45 38.7033 43.0905 3.8 -.- 1.0 -.- VAN GOLU İlksel

2020.09.07 01:39:27 38.4295 39.2920 11.4 -.- 1.2 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel